Transparency International контролюватиме застосування санкцій ЄС до українських чиновників

Рішення Євросоюзу про заморожування активів корумпованих українських чиновників є важливим першим кроком для того, щоб викоренити безкарність за корупцію в Україні, заявляє Transparency International.

Як повідомляє Лівий берег, Transparency International контролюватиме застосування санкцій проти українських посадовців і органів влади, а також здійснювати тиск щодо застосування законодавства про «відмивання» грошей, щоб забезпечити його дотримання.

Читайте такожAmnesty International розпочала кампанію проти безкарності української міліції

"Активи корумпованих українських чиновників повинні бути заморожені", - сказав Кобус де Свардт, управляючий директор Transparency International. Він сподівається, що за прикладом Європи діятимуть й інші фінансові центри.

Коаліція організацій Transparency International провела дослідження, згідно з яким 74% українців назвали корупцію в держсекторі серйозною проблемою. 47% вважають, що уряд повністю управляється кількома великими компаніями, які діють у своїх інтересах.