«Свобода» пропонує передати «Межигір’я» у державну власність

Народний депутат від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко зазначає, що його фракція зареєструє у Верховній Раді проект постанови про передачу резиденції Президента Віктора Януковича «Межигір’я» у державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі у ВР Іллєнко зазначив, що у «Межигір’я» «вже вільний доступ, туди заходять люди, вже там немає Януковича, охорона пропускає всіх охочих».

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Таким чином, фракція «Свобода» зареєструє у парламенті проект відповідної постанови. «Можливо, це буде сиротинець для дітей», - сказав Іллєнко.

Як раніше писав УНІАН, на території резиденції Президента Віктора Януковича «Межигір'я» порожньо, туди пропускають журналістів.