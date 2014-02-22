У Польщі заявляють, що жодного перевороту у Києві не відбулося

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорські, який засвідчував угоду про врегулювання кризи в Україні, підтверджує, що в Україні немає дрежавного перевороту.

Про це він написав у свєму Твіттері. "У Києві - ніякого пепевороту. Державні будівлі - покинуті. Спікер Верховної Ради законно обраний. Президент Янукович має 24 години, щоб підписати закон про повернення до Конституції-2004", - зазначив Сікорські.

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