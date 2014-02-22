У Польщі заявляють, що жодного перевороту у Києві не відбулося
16:46, 22 лютого 2014Політика
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Глава МЗС Польщі Радослав Сікорські, який засвідчував угоду про врегулювання кризи в Україні, підтверджує, що в Україні немає дрежавного перевороту.
Глава МЗС Польщі не бачить перевороту / www.1tv.ru
Про це він написав у свєму Твіттері.
"У Києві - ніякого пепевороту. Державні будівлі - покинуті. Спікер Верховної Ради законно обраний.
Президент Янукович має 24 години, щоб підписати закон про повернення до Конституції-2004", - зазначив Сікорські.
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