На Закарпатті керівника митниці прикували до стовпа

20:36, 22 лютого 2014
Політика
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Посадовцю інкримінують корупцію і злочинні діяння. 

фото mukachevo.net

Затримання Харченко підтвердили представники Чопської митниці, зараз він перебуває у будівлі Закарпатської ОДА. Він зізнався у всіх корупційних схемах, та як вони працювали: як хабарі бралися на Закарпатті та передавалися до столиці, повідомляє mukachevo.net.

фото mukachevo.net

Це було зафіксовано на фото та відео. 

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