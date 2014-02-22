На Закарпатті керівника митниці прикували до стовпа

Затримання Харченко підтвердили представники Чопської митниці, зараз він перебуває у будівлі Закарпатської ОДА. Він зізнався у всіх корупційних схемах, та як вони працювали: як хабарі бралися на Закарпатті та передавалися до столиці, повідомляє mukachevo.net.

Це було зафіксовано на фото та відео.