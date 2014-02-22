З початку сутичок в Києві загинуло 82 особи - МОЗ
22:01, 22 лютого 2014Політика
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Станом на 18:00 в період з 18 лютого в результаті зіткнень в центрі Києва загинули 82 людини.
З початку сутичок в Києві загинуло 82 особи - МОЗ / REUTERS
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
"З початку сутичок померло (загинуло) 82 особи", - сказано в повідомленні.
В МОЗ також зазначили, що станом на 18.00 22 лютого з 10:20 18 лютого з місця загострення сутичок в центрі міста Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я за медичною допомогою звернулося 622 постраждалих, 405 з них госпіталізовано.
За оперативною інформацією з 06:00 до 18:00 22 лютого за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 19 осіб, 15 з них госпіталізовано.
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