З початку сутичок в Києві загинуло 82 особи - МОЗ

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

"З початку сутичок померло (загинуло) 82 особи", - сказано в повідомленні.

В МОЗ також зазначили, що станом на 18.00 22 лютого з 10:20 18 лютого з місця загострення сутичок в центрі міста Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я за медичною допомогою звернулося 622 постраждалих, 405 з них госпіталізовано.

За оперативною інформацією з 06:00 до 18:00 22 лютого за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 19 осіб, 15 з них госпіталізовано.