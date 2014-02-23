Самооборона Майдану зупинила автомобілі Тимошенко та Яценюка, і взяла з політиків обіцянки

10:05, 23 лютого 2014
Політика
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Учасники Самооборони Майдану зупинили на виїзді з "Жулян" автомобілі, в яких їхали лідер "Батьківщини" Арсеній Яценюк і звільнена Юлія Тимошенко.

Тимошенко и Яценюк пообещали не забывать, что выиграл народ, а не политки / REUTERS

Активістам вдалося поспілкуватися з обома політиками, передає Еспресо.TV.

Люди попередили Яценюка і Тимошенко, що перемогу здобував народ. У відповідь Тимошенко пообіцяла пам'ятати, що перемога належить саме народу, а не політикам.

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Нагадаємо, вчора, 22 лютого, звільнили екс-прем'єра Юлію Тимошенко. Вона вже оголосила, що буде балотуватися на президентських виборах, які відбудуться 25 травня.

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