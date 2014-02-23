Самооборона Майдану зупинила автомобілі Тимошенко та Яценюка, і взяла з політиків обіцянки

Активістам вдалося поспілкуватися з обома політиками, передає Еспресо.TV.

Люди попередили Яценюка і Тимошенко, що перемогу здобував народ. У відповідь Тимошенко пообіцяла пам'ятати, що перемога належить саме народу, а не політикам.

Читайте такожТимошенко хоче привести Януковича на Майдан

Нагадаємо, вчора, 22 лютого, звільнили екс-прем'єра Юлію Тимошенко. Вона вже оголосила, що буде балотуватися на президентських виборах, які відбудуться 25 травня.