Самооборона Майдану зупинила автомобілі Тимошенко та Яценюка, і взяла з політиків обіцянки
10:05, 23 лютого 2014Політика
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Учасники Самооборони Майдану зупинили на виїзді з "Жулян" автомобілі, в яких їхали лідер "Батьківщини" Арсеній Яценюк і звільнена Юлія Тимошенко.
Тимошенко і Яценюк пообіцяли не забувати, що виграв народ, а не політики / REUTERS
Активістам вдалося поспілкуватися з обома політиками, передає Еспресо.TV.
Люди попередили Яценюка і Тимошенко, що перемогу здобував народ. У відповідь Тимошенко пообіцяла пам'ятати, що перемога належить саме народу, а не політикам.
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Нагадаємо, вчора, 22 лютого, звільнили екс-прем'єра Юлію Тимошенко. Вона вже оголосила, що буде балотуватися на президентських виборах, які відбудуться 25 травня.
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