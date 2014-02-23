Кернес жаліється на погрози та просить захисту у міліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер сказав на прес-конференції в Харківському аеропорту після прильоту в Україну.

«Я постійно вдень отримую сотні погроз різного напрямку. Те, що стосується моєї безпеки, це моя особиста справа. А також я вважаю, що це - робота правоохоронних органів. Я вважаю, що коли сьогодні є загроза, і я про неї заявляю офіційно, публічно та гласно. Переконаний, що правоохоронні органи повинні в цьому напрямку попрацювати», -наголосив Кернес.

Кернес також запевнив, що не планує створювати та очолювати проросійські партії у Харкові.

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«Те, що стосується якісь партії очолювати, я можу одне сказати: я очолюю Федерацію футболу в місті Харкові. Художню гімнастику, Партію регіонів. Мені достатньо. Досить. Все!”, - підкреслив Кернес.

Кернес готовий виконувати закони, ухвалені Верховною Радою України в нинішніх умовах.

Водночас він висловив переконання, що ухвалені Верховною Радою закони та постанови у майбутньому стануть предметом розгляду Конституційного суду.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 лютого, Держприкордонслужба повідомила про виїзд до Росії Кернеса і голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна.

Сьогодні, 23 лютого, Кернес повернувся в Україну. За словами мера, у вихідні дні він відвідав Женеву, крім того, побував у Росії.