Польща більше не вважає Януковича президентом України

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сказав радник Президента Польщі з міжнародних питань Роман Кужняр сьогодні в ефірі RMF FM.

«Так, це революція, тому нема чого посилатися на конституційні процедури», - сказав він, відповідаючи на питання журналіста, чи Польща визнає останні рішення українського парламенту.

Він назвав події в Україні «державним переворотом спровокованим владою», наголосивши, що це було абсолютно виправдано в ситуації, яка мала місце.

Радник Коморовського висловив думку, що Янукович не зможе організувати якийсь ефективний контр-наступ та зазначив, що йому швидше за все також не вдасться знайти притулку у Росії.

«Кремль мав до нього дуже інструментальне ставлення. Оскільки він не виправдав себе, підвів, то не думаю, що може розраховувати на якесь милосердя. Можливо лише тимчасово, але не думаю, що він буде там шукати притулку», - сказав Кужняр.