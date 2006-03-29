Медведчук подав у відставку з посади голови СДПУ(о)

Голова СДПУ(о) Віктор МЕДВЕДЧУК сьогодні подав заяву про свою відставку в політбюро Соціал-демократичної партії України (об`єднаної).

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, В.МЕДВЕДЧУК просить звільнити його від обов`язків голови СДПУ(о) у зв`язку з тим, що «Опозиційний блок «Не так!», куди входила очолювана ним Соціал-демократична парія України (об`єднана), не набрав необхідної кількості голосів виборців для проходження в парламент.