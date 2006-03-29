Медведчук подав у відставку

14:44, 29 березня 2006
Політика
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СДПУ(о) визнало поразку на виборах

Медведчук подав у відставку з посади голови СДПУ(о)

Голова СДПУ(о) Віктор МЕДВЕДЧУК сьогодні подав заяву про свою відставку в політбюро Соціал-демократичної партії України (об`єднаної).

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, В.МЕДВЕДЧУК просить звільнити його від обов`язків голови СДПУ(о) у зв`язку з тим, що «Опозиційний блок «Не так!», куди входила очолювана ним Соціал-демократична парія України (об`єднана), не набрав необхідної кількості голосів виборців для проходження в парламент.

 

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