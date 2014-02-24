Українські дипломати назвали чотири роки роботи МЗС повним фіаско

Громадська організація українських дипломатів “Майдан закордонних справ” охарактеризувала останні чотири роботи МЗС і дала поради щодо його майбутньої діяльності.

"Міністерству закордонних справ на часі визначення зовнішньополітичних пріоритетів та засад зовнішньої політики, прийняття законодавчих актів та вибудови нової структури прийняття зовнішньополітичних рішень, зміну структури, функцій, чисельності самого Міністерства закордонних справ України тощо",- йдеться в коментарі Благодійного фонду “Майдан закордонних справ” від 24 лютого.

Усунення від влади президента Януковича та звільнення Верховною Радою, після висловленої колективом міністерства недовіри, міністра закордонних справ України Леоніда Кожари підсумували черговий етап зовнішньої політики України.

"Впродовж останніх чотирьох років «державна» політика в цілому та зовнішня політика зокрема проводилася виключно через призму вподоб вузького кола осіб (так званої «сім’ї» і наближених олігархів) та їх домінування над стратегічними інтересами держави, суспільства і людей.

Цілком обґрунтовано таку “дипломатію” можна вважати повним фіаско. Непослідовність кроків та різка зміна стратегічного вектору, авантюрні та безвідповідальні рішення значно звузили поле для дипломатичного маневру та поставили під сумнів спроможність держави у забезпеченні її безпеки (принцип позаблоковості, подовження терміну перебування на території країни ЧФ РФ), призвели до деградації відносини з основними партнерами (Росія, США, ЄС), а також ввігнали у критичний стан зовнішньополітичну службу (через хронічні недофінансування, безсистемне та бездарне керування) і як наслідок суттєве зниження мотивації, інтелектуального рівня та моралі українських дипломатів. Ситуація ускладнюється існуванням подібних або інших труднощів в причетних до зовнішньої політики відомствах і службах, а також утратою своїх функцій Радою національної безпеки і оборони України, знищенням механізмів стратегічного прогнозування, планування та управління.

На додачу, екстрений характер процесу демонтажу «чіткої управлінської вертикалі президента Януковича» фактично знищив усталену структуру і центри прийняття зовнішньополітичних рішень", - йдеться в заяві організації.

Таким чином, на думку дипломатів, першочерговими для нової української дипломатії повинні стати два завдання:

1. Вжиття першочергових заходів із подолання управлінської кризи, відновлення керованості у сфері національної безпеки та оборони в цілому та зовнішньої політики зокрема.

2. Формування нового порядку денного в нових геополітичних умовах.

"В умовах політичної кризи, розбалансування механізмів державного управління необхідно визначити тимчасовий механізм вироблення та прийняття зовнішньополітичних рішень як елементу системи забезпечення національної безпеки держави.

Формування нового зовнішньополітичного порядку денного в нових геополітичних умовах може передбачати найширший перелік заходів. Визначення зовнішньополітичних пріоритетів та засад зовнішньої політики, прийняття законодавчих актів та вибудови нової структури прийняття зовнішньополітичних рішень, зміну структури, функцій, чисельності самого міністерства закордонних справ України тощо.

З огляду на зазначене відповідну дискусію і вироблення рішення слід провести з якнайширшим залученням фахівців у сфері міжнародних відносин, політиків, представників дотичних організацій та установ (Міністерство оборони, Служба зовнішньої розвідки, Мінекономіки, Мінпаливенерго, СБУ, Апарат РНБО тощо), громадських організацій",- підкреслюється в повідомленні.

Разом з тим, вже зараз можна передбачити, що найгострішими стануть такі питання:

- визначення одного-двох зовнішньополітичних пріоритетів (більше сучасний МЗС не зможе реалізовувати ні з огляду на ситуацію в державі, ні беручи до уваги стан кадрового та фінансового забезпечення). Найбільш ймовірно ними мають стати європейська інтеграція та захист прав співвітчизників закордоном;

- аналіз зовнішньополітичної ситуації на найважливіших напрямках та можливих шляхів її корегування, інвентаризація проблем (наприклад, стан відносин з РФ - можливість перегляду існуючих домовленостей, що не відповідають національним інтересам держави, а також бажані результати у співробітництві);

- подолання організаційної та фінансової кризи у зовнішньополітичному відомстві (враховуючи відсутність перспектив різкого покращання фінансування необхідно опрацювати план виживання та реорганізації відомства, що може включати або різке скорочення закордонних установ, або різке скорочення кількості співробітників закордонних дипустанов).

«Майдан закордонних справ» підтверджує свою готовність стати майданчиком для обговорення цих та інших актуальних проблем зовнішньої політики України.



Довідка: Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності. Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".