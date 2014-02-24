У ВР планують створити депутатську групу на чолі з Донієм - Єремеєв

У Верховній Раді планується створення депутатської групи, яку може очолити народний депутат Олесь Доній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв'ю журналістам позафракційний народний депутат Ігор Єремеєв.

Він зазначив, що до цієї групи може увійти понад 30 народних депутатів.

Водночас, за словами Єремеєва, на сьогодні ще жодні документи щодо реєстрації групи не подані до апарату ВР.

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Єремеєв наголосив, що є декілька принципів, які мають підтримати ті, хто увійде в цю групу.

“Перший принцип - жоден народний депутат не повинен претендувати на будь-які посади”, - зазначив він.

“Також ми вважаємо, що народні депутати, які прийдуть у нашу групу, повинні чітко розуміти, що ми підтримуємо євроінтеграцію, а також ми вважаємо, що має бути люстрація, тобто перезагрузка влади”, - сказав Єремеєв.

Він зазначив, що до цієї групт планує ввійти також Володимир Литвин. Попередньо, група матиме назву «Соборна європейська Україна».