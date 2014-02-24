ВР призначила Наливайченка на посаду голови СБУ

Верховна Рада України призначила головою Служби безпеки України Валентина Наливайченка.

Як передає кореспондент УНІАН, за призначення Наливайченка проголосували 333 народних депутатів із 373 зареєстрованих у сесійній залі. Як повідомляв УНІАН, перед цим парламент звільнив з посади голови СБУ Олександра Якименка.

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