ВР призначила Наливайченка на посаду голови СБУ
17:58, 24 лютого 2014Політика
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Верховна Рада України призначила головою Служби безпеки України Валентина Наливайченка.
ВР призначила Наливайченка на посаду голови СБУ
Як передає кореспондент УНІАН, за призначення Наливайченка проголосували 333 народних депутатів із 373 зареєстрованих у сесійній залі.
Як повідомляв УНІАН, перед цим парламент звільнив з посади голови СБУ Олександра Якименка.
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