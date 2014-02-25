В Україні почалась президентська виборча кампанія

07:30, 25 лютого 2014
Політика
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Сьогодні, 25 лютого, в Україні стартувала виборча кампанія з достроковим виборів президента України. 

вибори

Такий план був прийнятий Центрвиборчкомом. Зокрема, висування кандидатів у президенти триватиме до 30 березня. Кандидати можуть бути висунуті партіями або шляхом самовисування.

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Для реєстрації необхідно внести заставу в сумі 2,5 млн. грн. Останній термін подачі документів до ЦВК для реєстрації кандидатів - 4 квітня, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, за словами спікера ВР, в. о. президента України Олександра Турчинова, вибори коштуватимуть бюджету 2 млрд грн.

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