В Україні почалась президентська виборча кампанія
07:30, 25 лютого 2014Політика
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Сьогодні, 25 лютого, в Україні стартувала виборча кампанія з достроковим виборів президента України.
В Україні почалась виборча кампанія
Такий план був прийнятий Центрвиборчкомом. Зокрема, висування кандидатів у президенти триватиме до 30 березня. Кандидати можуть бути висунуті партіями або шляхом самовисування.
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Для реєстрації необхідно внести заставу в сумі 2,5 млн. грн. Останній термін подачі документів до ЦВК для реєстрації кандидатів - 4 квітня, повідомляє ТСН.
Нагадаємо, за словами спікера ВР, в. о. президента України Олександра Турчинова, вибори коштуватимуть бюджету 2 млрд грн.
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