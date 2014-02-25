Лавров заявляє, що Росія не втручається у внутрішні справи України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив у Москві на спільній прес-конференції в Москві з главою МЗС Люксембурга Жаном Ассельборном.

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«Ми підтвердили нашу принципову позицію невтручання у внутрішні українські справи і розраховуємо, що всі дотримуватимуться схожої логіки і використовуватимуть контакти з різними політичними силами для того, щоб впливати на них у плані заспокоєння ситуації, не намагатися досягати якихось кон'юнктурних односторонніх переваг на етапі, коли потрібен національний діалог і повернення всієї ситуації у правове русло», - сказав Лавров.

За його словами, небезпечно і контрпродуктивно нав'язувати вибір Україні за принципом «або ви з нами, або проти нас».

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Він запевнив, що Росія зацікавлена, щоб Україна була частиною європейської сім'ї у всіх сенсах.

Як повідомляв УНІАН, голова комітету Державної думи РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький заявив, що Росія бажає зберегти територіальну цілісність України, разом з тим, у разі ухвалення Кримом рішення про приєднання до РФ - готова розглянути його.