Війна з пам'ятниками: МЗС РФ вимагає від України зупинити "бєспрєдєл"

12:49, 25 лютого 2014
Політика
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Москва обурена знесенням в Україні пам'ятника російському полководцю Михайлові Кутузову і вимагає від нової української влади зупинити "цей бєспрєдєл".

Демонтаж пам'ятника Кутузову обурив МЗС РФ

Про це йдеться в коментарі департаменту інформації і друку МЗС РФ, повідомляє РИА Новости.

"У Росії обурені кампанією щодо знесення пам'ятників, яка триває в Україні. Вчора чергова варварська русофобська акція мала місце у Львівській області, де демонтували пам'ятник російському полководцю Михайлові Кутузову. Ми вимагаємо від нової української влади зупинити цей "бєспрєдєл", - прокоментували ситуацію в російському міністерстві.

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