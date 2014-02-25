У Держдумі пропонують працевлаштувати український "Беркут" в поліцію РФ

Лідер «Справедливої Росії» Сергій Миронов запропонував надати можливість отримати громадянство РФ у спрощеній формі протягом шести місяців усім бажаючим українцям, повідомляють РИА Новости.

«Усім громадянам України, які бажають стати громадянами Росії, ми повинні дати можливість у спрощеній формі протягом шести місяців стати громадянами Росії», - сказав Миронов на пленарному засіданні Держдуми.

Лідер есерів також запропонував надати роботу бійцям спецпідрозділу «Беркут» МВС РФ.

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«Янукович зрадив свій народ. Але послухайте, президент, який з вікон свого палацу дивився, як вбивають без зброї хлопців з «Беркута» і нічого для цього не зробив. Це просто не по-чоловічому, це просто підло. У зв'язку з цим друга пропозиція: давайте ми звернемося до керівництва країни, нехай всім бажаючим з «Беркута» сьогодні в МВС Росії нададуть роботу», - запропонував Миронов. Він додав, що зараз на бійців «Беркута» та їхні сім'ї можуть початися гоніння.

Раніше депутат від партії ЛДПР Ілля Дроздов вніс на розгляд Держдуми законопроект, згідно з яким громадяни України російської національності можуть отримати право на одержання громадянства РФ у спрощеному порядку.