Україні слід пустити майно колишніх корупціонерів на реформи - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що українська влада повинна націоналізувати майно замішаних в корупцію представників попередньої влади та використати ці кошти на реформи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він заявив сьогодні в ефірі Польського радіо.

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"Мені видається, що український парламент, котрий вже націоналізував цю огидну віллу Януковича, то так само захоче придивитися до інших складників майна групи, яка мала владу та крала, і це теж повинно бути джерелом для підтримки реформ в Україні", - сказав він.

Сікорський відзначив, що це стосується майна не лише в Україні, але й "в першу чергу" за кордоном.

Він сказав, що Польща переконувала Євросоюзу ще раніше заморозити активи деяких українських чиновників, але певні держави говорили, що цього не можна зробити без відповідної заявки про злочин від української влади.

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"Я переконаний, що такі заявки будуть, що стане підставою для замороження активів", - сказав міністр.

Він також наголосив, що Україна зможе отримати західну допомогу лише у випадку реальних змін в країні.

"Сьогодні українська економіка залишається такою, якою була, тому умовами для виділення кожної фінансової допомоги має бути боротьба з корупцією та проведення реформ", - сказав глава МЗС Польщі.