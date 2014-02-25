Сікорський - "Правому сектору": Українці мають пам'ятати про права нацменшин

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликає українську владу пам'ятати та гарантувати права національним меншинам, застерігаючи, що в іншому випадку це може загрожувати втратою частини території.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це міністр сказав сьогодні в ефірі Польського радіо.

Він нагадав про причини конфліктів у Грузії та Придністров'ї, в результаті яких було втрачено контроль над частиною території.

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"Власне у моментах такого революційного запалу намагалися зробити однаковими держави, які мають у своєму складі значну присутність національних менших, і це викликало реакцію, допомогу Росії, та до сьогодні ці конфлікти заморожені", - сказав він, коментуючи інформацію про намір "Правого сектора" відправити у Севастополь своїх людей для недопущення втрати Криму.

Сікорський зазначив, що нова українська влада повинна чітко задекларувати усім представникам національних меншим, що вони зможуть нормально жити в Україні.

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"Це повинно бути гарантоване та про це треба заздалегідь говорити", - сказав міністр.

Він додав, що такі обов'язки на Україну накладають також документи Ради Європи, до якої вона входить.