Сайт Президента змінив назву та відновив свою роботу

На сайті змінено назву і він тепер називається «Офіційне представництво виконуючого обов’язки Президента України». Прізвище не вказано.

На сайті розміщено постанову Верховної Ради України про покладення обов’язків Президента України на голову ВР Олександра Турчинова від 23 лютого ц. р.

Водночас, інформація про виконання обов’язків Президента Турчиновим розміщена у новій рубриці «Мовою фактів», тоді як рубрика «Останні новини» - зникла.

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На сайті відсутні новини, фото та відео-матеріали, пов’язані з діяльністю екс-президента Віктора Януковича, розміщено лише офіційні документи – укази, розпорядження.

Зникли також посилання на такі органи як Комітет економічних реформ, Гуманітарна рада при Президентові України та інші.

Офіційне представництво Президента України не працювало з вечора 23 лютого 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилися протистояння між протестувальниками та правоохоронцями. Вранці 20 лютого розпочався інтенсивний снайперський обстріл протестувальників на Майдані. За останніми даними МОЗ, загинули 82 особи. За різними даними, поранення дістали від 700 до 1,5 тисячі протестувальників.

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Вранці 22 лютого стало відомо, що Віктора Янукович залишив свою резиденцію в Межигір’ї. Його місцезнаходження досі не відоме.

22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень". Цією постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.

24 лютого виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що стосовно Януковича порушено кримінальну справу про масові вбивства мирних громадян, і його оголошено в розшук.