Королевська не виключає, що піде у президенти
13:38, 26 лютого 2014Політика
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Екс-міністр соціальної політики Наталія Королевська не виключає можливості балотуватися у президенти на дострокових виборах у травні цього року.
Королевська, можливо, буде балотуватися
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції.
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На питання про те, чи братиме вона участь у виборах Президента України, Королевська відповіла, що про це поки що рано говорити. «Я не виключаю такої можливості», - заявила вона.
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