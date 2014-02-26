Королевська не виключає, що піде у президенти

13:38, 26 лютого 2014
Політика
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Екс-міністр соціальної політики Наталія Королевська не виключає можливості балотуватися у президенти на дострокових виборах у травні цього року.

Королевская, возможно, будет баллотироваться

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції.

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На питання про те, чи братиме вона участь у виборах Президента України, Королевська відповіла, що про це поки що рано говорити. «Я не виключаю такої можливості», - заявила вона.

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