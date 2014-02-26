Під ВР Криму зібралися до 10 тис. чоловік, всередині адмінбудівлі багато силовиків

На мітингу перед Верховною Радою АР Крим на даний момент перебувають від 7 до 10 тис. осіб, а всередині будівлі велика кількість міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, велику кількість співробітників міліції можна бачити всередині кримського парламенту, під стінами якого продовжуються два мітинги – прихильників кримськотатарського меджлісу й активістів козачих організацій та партії «Русское единство».

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До будівлі ВР Криму через головний вхід пускають лише депутатів і правоохоронців, бокові двері - забарикадовані.

Депутати кримського парламенту - лідер меджлісу Рефат Чубаров і голова партії «Русское единство» Сергій Аксьонов - вийшли з будівлі до мітингувальників і закликали до спокою.

За їхніми словами, о 14.00 почнеться засідання фракції Партії регіонів, яка вирішуватиме: чи переносити позачергову сесію, призначену на 15.00.

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Після засідання "регіоналів" Чубаров і Аксьонов пообіцяли знову звернутися до мітингувальників. «Криму - мир!» - почали скандувати вони, це підтримали кримські татари.

Зараз прихильники партії «Русское единство» і козаки кричать «Беркут!», татари відповідають їм гучним «Ганьба!».

Раніше опоненти робили спроби штурму один одного. Журналісти бачили розбите обличчя в одного з активістів із боку козачого мітингу.