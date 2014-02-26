Чечетов закликає російських депутатів не втручатися у справи України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Чечетов сказав в ефірі телеканалу «Росія 24».

«Я хотів би звернутися до наших колег, депутатів Держдуми, щоб вони проявили політичну зрілість, проявили громадянську позицію і зрозуміли, що у вогні пожежі гинуть прості люди, щоб вони дистанціювалися від наших політиків-екстремалів і не втручалися в ситуацію. Ми розберемося самі. Прохання до російських політиків дистанціюватися», - підкреслив Чечетов.

Він зазначив, що ситуація в Україні непроста, але вона обов'язково «увійде в береги».

За словами Чечетова, вносити якісь зміни в статус Криму зараз несвоєчасно, головне - стабілізувати ситуацію.

Крім того, він повідомив, що становище в Києві поступово нормалізується.

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За даними прес-служби партії «Родіна», сьогодні на площі Нахімова у Севастополі відбувся багатолюдний мітинг, на якому виступив голова партії, депутат Держдуми РФ (фракція «Єдіная Росія») Олексій Журавльов.

Також в Україні побули Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький і ряд інших російських депутатів і сенаторів.

25 лютого міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не втручається у внутрішні справи України і розраховує на таку ж позицію з боку інших країн.