Хмельницька облрада проголосувала за демонтаж символів тоталітарного періоду



Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувала більшість депутатів на позачерговій сесії обласної ради 26 лютого.

Цю пропозицію вніс керівник фракції ВО “Батьківщина” в облраді Іван Гладуняк.

Він зазначив, що ухвалення такого рішення зніме проблему некерованого та хаотичного повалення скульптур Радянської доби.

«Декомунізація – це означає, що в області не повинно бути вулиць Леніна, Кірова тощо. Щоби ми привели Хмельницьку область до стандартів незалежної української держави», - сказав Гладуняк.

Довідка УНІАН. За інформацією облдержадміністрації, на кінець 2013 року на території Хмельницької області налічувалося 55 пам’ятників Володимиру Леніну. Вони є пам’ятками культурної спадщини місцевого значення.