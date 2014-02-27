Спікер ВР Криму Константинов знаходиться в будівлі парламенту - джерело

«Константинов в будівлі парламенту, але в кабінет не зайшов. Пропускають також депутатів», - повідомляє кореспондент з посиланням на джерело у ВР Криму. Раніше вже повідомлялося, що в захоплене будівля парламенту автономії пропускають депутатів ВР Криму - «для роботи». На думку джерела «Центру», це робиться для того, щоб депутати могли провести сесію і прийняти якесь рішення по статусу Криму.

З моменту захоплення будівель ВР і Радміну Криму озброєними людьми, які підняли над адмінбудівлями автономії російські прапори, голова Верховної Ради Володимир Константинов так і не визначив свою позицію щодо того, що відбувається і до цього про його місцезнаходження не було відомо.

Центр журналістських розслідувань