Прокуратура завела справу за статтею «теракт» за фактом захоплення парламенту Криму

Про це повідомляє Відділ взаємодії із засобами масової інформації прес-служби Генпрокуратури.

У повідомленні йдеться про те, що сьогодні о 4.30 двома групами невідомих (по 10-15 осіб у кожній) було захоплено будівлі Верховної ради Криму та Ради міністрів автономії. Невідомі проникли до приміщень, виламавши двері, та зачинилися там. Жодних вимог вони не висували. За попередніми даними, вказані особи мають вогнепальну зброю, кількість і тип якої невідомий. Під час захоплення приміщень зброя ними не використовувалася, також немає даних про застосування сили до працівників органів внутрішніх справ та УДО.

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Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за даним фактом прокуратурою Криму відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Розслідування доручено Управлінню СБУ АРК.

На місці події перебуває керівництво прокуратури Криму, ГУ МВС України у Криму, кримського УСБУ. По тривозі піднято особовий склад місцевої міліції.