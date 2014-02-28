США підтримують Україну в проведенні реформ - віце-президент Байден

"Віце-президент запевнив прем'єр-міністра, що США запропонують повну підтримку по мірі того, як Україна здійснює реформи, необхідні для повернення до економічного зростання, а також прагне до примирення, дотримується міжнародні зобов'язання і прагне відкритим і конструктивних відносин з усіма сусідами", - йдеться в повідомленні Білого дому, повідомляє РИА Новости.

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Байден також заявив, що формування уряду на Україні дасть можливість відновити довіру до демократично обраних інститутів перед оголошеними на кінець травня достроковими виборами президента.

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Верховна рада України в четвер затвердила склад нового уряду народної довіри. На чолі кабінету став Арсеній Яценюк, який раніше обіймав посаду голови політради партії "Батьківщина". Яценюк у минулому також працював міністром закордонних справ, міністром економіки і головою Верховної ради.