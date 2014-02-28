Глава МЗС Великої Британії найближчим часом відвідає Київ

Про це йшлося під час телефонної розмови в.о. міністра закордонних справ України Андрія Дещиці з Хейгом, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

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Дещиця поінформував главу британського зовнішньополітичного відомства про формування уряду України, наголосив на незмінності пріоритетів зовнішньої політики держави та продовженні курсу на європейську інтеграцію, а також концентрації першочергових зусиль уряду на стабілізації ситуації в українській економіці, зазначається в повідомленні.

Також, за даними МЗС, співрозмовники погодилися з необхідністю налагодження й забезпечення сталого розвитку добросусідських відносин з Російською Федерацією, а також обговорили окремі аспекти нормалізації ситуації в Автономній Республіці Крим.