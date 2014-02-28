Донецька облрада привітала оперативність формування нового Кабміну

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облради, таку заяву зробив заступник голови Донецької облради Олександр Кравцов сьогодні в інтерв'ю журналістам суспільного телебачення Баварії «Bayerischer Rundfunk» (ФРН).

Коментуючи ті події, які зараз відбуваються у Києві, він сказав: «Зараз йде процес формування нової влади. І я, безумовно, підтримую те, що Верховна Рада оперативно сформувала Кабінет Міністрів, оскільки основні проблеми, які у нас є, лежать, головним чином, не в політичній, а в економічній площині».

При цьому він зазначив, що «обрання нового уряду дає нам можливість продовжити реалізацію різних заходів економічного характеру».

Читайте такожУ Донецьку розповіли, які рішення допоможуть врегулювати відносини з Південним СходомЗа словами Кравцова, попередні два тижні були наповнені політичними подіями, і керівництво Донецької області «зробило все можливе і продовжує це робити, для того, щоб зберігати стабільність».

«Дуже висока інтенсивність політичних процесів, яку ми можемо спостерігати в Україні, викликає у наших громадян неспокій, страх, що може перерости у панічні настрої і привести до радикалізму. На сьогодні перед новим урядом і всіма нами стоять важливі завдання з деполітизації суспільства і його демілітаризації», - підкреслив заступник голови облради.

Він додав, що в Донецькій області місцева влада зробила все можливе для того, щоб уникнути будь-яких протестних акцій з боку радикально налаштованої частини суспільства, але багато в чому сьогодні спокій людей залежить від роботи уряду.

«Ми чекаємо, щоб новий уряд швидше запрацював, почав ухвалювати рішення, необхідні для подальшого розвитку країни. І ці рішення повинні бути продиктовані не лише мотивами сподобатися вулиці, а повинні виходити з інтересів держави, національних інтересів», - завив Кравцов.

Він акцентував, що «ті гасла, які піднімає нова влада, такі як боротьба з корупцією, демократичні цінності – близькі всім, але ми хочемо також бачити і конкретні дії, які будуть зроблені для повернення країни до нормального життя».