Янукович: Виконання умов Угоди про врегулювання політичної кризи нормалізує ситуацію в країні
15:21, 28 лютого 2014Політика
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Екс-президент Віктор Янукович вважає ВР нелегітимною і думає, що виконання умов Угоди про врегулювання політичної кризи дозволить нормалізувати ситуацію в Україні.
Янукович: Виконання умов Угоди про врегулювання політичної кризи дозволить нормалізувати ситуацію в країні
Віктор Янукович вважає, що Верховна Рада нелегітимна. Він також впевнений, що виконання умов підписаної ним Угоди про врегулювання політичної кризи від 21 лютого 2014 року, може в заничительной мірою врегулювати ситуацію в Україні.
"Це вихід з глухого кута, в який нас привели радикали", - підкреслив Янукович.
Він також вибачився перед громадянами ща те, що у нього не хваило сил утримати стабільність і допустити "свавілля".
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