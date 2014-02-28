Янукович: Виконання умов Угоди про врегулювання політичної кризи нормалізує ситуацію в країні

Віктор Янукович вважає, що Верховна Рада нелегітимна. Він також впевнений, що виконання умов підписаної ним Угоди про врегулювання політичної кризи від 21 лютого 2014 року, може в заничительной мірою врегулювати ситуацію в Україні.

"Це вихід з глухого кута, в який нас привели радикали", - підкреслив Янукович.

Він також вибачився перед громадянами ща те, що у нього не хваило сил утримати стабільність і допустити "свавілля".