Порошенко вилетів до Криму

Позафракційний народний депутат України Петро Порошенко повідомив, що вирушив до Криму, аби допомогти врегулювати ситуацію на півострові.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вилетів до Криму. Ситуація загострюється. Часу обмаль. Ми не маємо право ставити під загрозу соборність країни. Переконаний - ситуацію можна врегулювати мирним шляхом. Я все для цього зроблю. Слава Україні!", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, будівлі Радміну та Верховної ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

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Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова.

Парламент також призначив проведення всекримського референдуму про розширення повноважень автономії на 25 травня.

Із ночі 28 лютого в аеропорту Сімферополя перебуває кілька десятків людей у військовій формі з автоматами.

Читайте такожДержприкордонслужба України повідомляє про спробу блокування Севастопольского загону

28 лютого міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що оцінює події в Криму як збройне вторгнення й окупацію з боку РФ.

Державна прикордонна служба України заявила, що у порушення двосторонніх угод кордон України перетнули 7 військових російських вертольотів, а також про те, що вранці відбулася спроба блокування Севастопольського загону морської охорони військовослужбовцями.