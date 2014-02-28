Голова МЗС Туреччини вирушив в Україну

Про це йдеться в отриманому РИА Новости повідомленні турецького МЗС у п'ятницю.

"Голова МЗС Туреччини здійснить робочий візит в Україну 28 лютого - 1 березня. Планується, що він зустрінеться з виконувачем обов'язків голови МЗС України Андрієм Дещицею, виконувачем обов'язків президента України Олександром Турчиновим і прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком", - сказано в документі.

Читайте такожМЗС Туреччини закликає кримських татар до розсудливості та стриманостіКрім цього, у рамках візиту Ахмет Давутоглу проведе зустріч з екс-головою меджлісу кримськотатарського народу і членом українського парламенту Мустафою Абдульджемілем Киримоглу.

Турецьке зовнішньополітичне відомство зазначає, що в плани Давутоглу входять і переговори з представниками різних політичних партій, які не входять в уряд України.