Ми готові підтримати позицію України на Раді Безпеки ООН - Британія

Як повідомляє прес-служба Верховної Ради України, під час телефонної розмови Сторони обговорили загальну ситуацію, що склалася в Україні, та приділили увагу подіям, що відбуваються в Автономній Республіці Крим.

«Ми відновлюємо співпрацю з Міжнародним Валютним Фондом та іншими міжнародними інституціями, що допоможе нам найближчим часом стабілізувати ситуацію в країні», - зазначив Турчинов.

Говорячи про ситуацію, що склалася в Криму, Турчинов назвав дії Російської Федерації на півострові нічим іншим як «агресією проти суверенної держави».

Зі свого боку, Хейг заявив про готовність Великобританії допомогти в процесі здійснення реформ в нашій державі.

«Хочу підтвердити нашу готовність всіляко допомагати Україні», - зазначив Хейг.

«Ми також занепокоєні ситуацією, яка розгортається в Криму, і готові підтримати позицію України на Раді Безпеки ООН», - сказав Міністр, висловивши сподівання на продовження плідної співпраці під час його візиту до Києва, що планується наступного понеділка.