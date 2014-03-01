МЗС Росії в дестабілізації ситуації в Криму звинуватив Київ

Про це йдеться в заяві МЗС Росії, розміщеному на його сайті.

«У Росії вкрай стурбовані останнім розвитком подій у Криму.

В ніч на 1 березня невідомими озброєними людьми, спрямованими з Києва, була зроблена спроба захоплення будівлі Міністерства внутрішніх справ Автономної Республіки Крим. В результаті віроломної провокації є постраждалі. Завдяки рішучим діям загонів самооборони спробі захоплення будівлі МВС вдалося запобігти. Останнє підтверджує прагнення відомих політичних кіл у Києві дестабілізувати ситуацію на півострові», - заявили в МЗС РФ.

«Закликаємо тих, хто дає подібні накази з Києва, до стриманості. Вважаємо вкрай безвідповідальним подальше нагнітання і без того напруженої обстановки в Криму», - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, в ніч на четвер, 27 лютого, невідомі зі зброєю захопили будівлі Верховної ради автономії і Ради міністрів Криму в центральній частині Сімферополя, піднявши над будівлями прапори Росії.

За фактом захоплення адміністративних будівель правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".

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В цей же день на під'їзді до Сімферополя була помічена колона з 40 БТР, а також з'явилася інформація про перекидання збройних сил РФ на територію Криму.

На наступний день, 28 лютого, в ЗМІ з'явилася інформація про незаконний перетин кордону України 11 російськими вертольотами МІ-24, а також про захоплення невідомими озброєними людьми аеропортів Сімферополь і Бельбек (Севастополь).

На сьогоднішній день над Кримом повністю закрито повітряний простір, а також перекриті блокпостами в'їзди по суші на територію автономії на перешийку перед містом Армянськ і на Чонгарі.

Глава Міністерства оборони України Ігор Тенюх сьогодні, 1 березня, повідомив, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність у Криму.

«Ми відзначаємо нарощування техніки з боку Російської Федерації. Зокрема, літаки Іл-76 в кількості 8 літаків, вертольоти Мі-8 та Мі-24 - в кількості близько 10 одиниць, без попередження порушили повітряний простір України», - підкреслив Тенюх.

Також, за його даними, особовий склад російських військових виріс в Криму на 6 тис. осіб. При цьому військовослужбовці блокують адміністративні будівлі і військові частини.