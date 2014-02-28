На аеродроми Криму сідають російські літаки, біля Симферополя пересувається колона БТР

Уже щонайменше 5 великих літаків ИЛ-76 приземлилися в районі військового аеродрому в Гвардійському, повідомляє «Українська правда» із посиланням на свідчення очевидців.

Крім цього, як повідомляє журналіст ТСН, десять російських БТР прямують до Сімферополя.

Військова техніка була була помічена, коли рухалася з боку Інкермана в напрямку столиці АР Крим, повідомляє кореспондент. Зараз БТР знаходяться приблизно в 40 км від Сімферополя.

Як повідомляв УНІАН, Державна прикордонна служба України заявила, що у порушення двосторонніх угод кордон України перетнули 7 військових російських вертольотів , а також про те, що вранці відбулася спроба блокування Севастопольского загону морської охорони військовослужбовцями.

Також сьогодні близько третьої години ночі на територію аеропорту Бельбек увійшли люди у військовій формі із зброєю. Приблизно триста осіб.

Дорога в аеропорт Бельбек перекрита їжаками, стоять люди з автоматами. Нікого до себе не підпускають зі словами «Не підходь, стрілятимемо!».

За його словами, на території аеропорту також знаходиться 3 БТРи і 10 військових "Уралів".

Крім цього, озброєні військові заблокували роботу державного підприємства, яке забезпечує авіаційну навігацію над територією півострова.

Як стверджує Радіо «Свобода», посилаючись на військові джерела, аеропорт блокують не військовослужбовці Чорноморського флоту, а бійці спецпідрозділів Головного розвідувального управління Збройних сил Російської Федерації, які прибули до Криму з території Росії.

Їхній літак приземлився на військовому аеродромі Чорноморського флоту в селищі Гвардійське.