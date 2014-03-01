Графік прийому громадян у Мін'юсті збільшили у вісім разів

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Відповідне доручення переглянути графік, затверджений попереднім міністром, отримали відповідні служби Міністерства.

За результатами першого прийому громадян Павло Петренко повідомив, що більшість питань людей стосувалися проблем із реєстрацією речових прав на нерухоме майно та оформленням спадщини, поліпшенням житлово-комунальних умов.

Прикладом ставлення чиновників Міністерства до громадян є випадок 72-річного киянина Анатолія Синицина, який вже кілька років безуспішно намагається оформити земельну ділянку, яка залишилась йому у спадщину від померлої дружини. Чиновники вимагали надати довідку про присвоєння кадастрового номеру ділянці на ім’я дружини попри те, що за її життя він так і не був присвоєний.

«Склалося таке враження, що інших невідкладних завдань як фактично безпідставно судитися із громадянином похилого віку у органів юстиції не було. Тому зараз наше основне завдання – змінити стиль роботи органів юстиції, щоби вони нарешті стали народними та відстоювали інтереси пересічних громадян», - повідомив Павло Петренко. На даний Департаменту нотаріату та банкрутства поставлена задача невідкладно розв’язати всі порушені проблеми.

Департаменту нотаріату та банкрутства було доручено невідкладно вирішити всі порушені проблеми.

Як повідомив міністр, станом вже на сьогодні багаторічну проблему, яка опинилася досить нескладною, Анатолія Синіцина та інших громадян вдалося вирішити. Люди отримали свідоцтва на право спадщини, які домагалися кілька років.

Як обіцяє Павло Петренко, після нормалізації роботи Міністерства юстиції кількість прийому громадян тільки збільшуватиметься.

За його словами, він прагне кардинально змінити стиль роботи Міністерства, яке має бути прозорим і відкритим. Однією з ідей, як провести такі зміни, є дні відкритих дверей для журналістів. Окрім того, до роботи міністерства будуть залучені нові люди, які замінять чиновників, що потраплять під люстрацію. Оновлення планується провести за рахунок юристів і адвокатів, які на волонтерських засадах допомагали під час Майдану захистити права активістів та журналістів. «Треба визнати, що склад Мін'юсту формувався непрозоро. Тому потрібно провести перевірки та залучити професіоналів, які довели свою відданість справі і професійність під час нещодавніх подій», - вважає Павло Петренко.