Депутат ПР вважає, що Київ і "більшість світу" не визнають кримський референдум

Про це він заявив в ефірі кримськотатарського телеканалу АТR.

«Київ не визнає. У Криму половина визнає, половина - ні. У світі хтось визнає, хтось ні. Переважна більшість не визнає», - сказав Мірошниченко, назвавши референдум «дуже небезпечною річчю», оскільки він, на думку народного депутата, фактично означає встановлення міждержавних відносин між автономною республікою і Україною.

Крім того, підкреслив Мірошниченко, референдум «не має правової бази». «Він проводиться без закону про місцевий референдум. Так, Верховна Рада Криму може оголосити референдум, але без процедур, як він проводиться, до нього не буде довіри», - сказав нардеп.

Мірошниченко заявив також, що для обговорення прав регіону потрібен не референдум, а переговори кримських та українських політиків.

Як повідомляв УНІАН, будівлі Радміну і Верховної Ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі озброєні люди. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії за участю незначної кількості депутатів відправив у відставку Раду міністрів Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова.

Тоді ж парламент призначив проведення всекримського референдуму про розширення повноважень автономії на 25 травня.

1 березня незаконно обраний прем'єром АРК Аксьонов заявив, що референдум з розширення повноважень Криму перенесений на 30 березня.