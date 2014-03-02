ЗМІ: У Джанкої російські війська зайняли колишній аеродром
07:13, 02 березня 2014Політика
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У Джанкої російські війська зайняли колишній аеродром.
На території аеродрому постійно переміщуються КАМази з російськими номерами. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.
За словами кореспондента, по периметру стоять військові з автоматами і кулеметами.
Читайте такожРосія не сприймає серйозно ні своїх слів, ні зобовязань - голова МЗС ЧехіїУ той же час, трасою Харків-Сімферополь продовжують прибувати в Крим автомобілі з російськими «козаками«, які роблять «перевалочну» зупинку в Джанкої.
З учорашнього вечора на територію Криму в'їжджають автобуси та автомобілі з росіянами у військовій формі без розпізнавальних знаков. За словами місцевих жителів, пасажири автобусів називали себе козаками.
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