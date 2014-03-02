Засідання ВР проходитиме в закритому режимі - Карпунцов

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України відбуватиметься в закритому режимі.

Про це повідомив УНІАН народний депутат України із фракції партії “УДАР” Валерій Карпунцов.

Він зазначив, що таке рішення було ухвалено через розгляд питань, які становлять “державну таємницю”.

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На даний час журналістів не пропускають в ложу преси, а також телеканал “Рада” не транслюватиме засідання парламенту.

Як відомо, сьогодні ВР має розглянути питання, які стосуються ситуації в Криму.