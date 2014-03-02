Сьогодні рішення ВР ухвалювалися конституційною більшістю - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в. о. Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.

Він зазначив, що для того, щоб “не було можливості використовувати емоційні виступи, щоб гальмувати емоції, не було спокуси небезпечну для України ситуацію використовувати для політичного піару, саме тому засідання ВР було закритим”.

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“ВР сконсолідувалася навколо тієї небезпеки, яка сьогодні є щодо України, і фактично ці постанови, які проголосовані, приймалися в понад 300 голосів”, - сказав Турчинов.