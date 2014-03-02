Ситуація в Криму залишається дуже напруженою — Турчинов
Ситуація в Криму залишається дуже напруженою. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в. о. Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.
Він зазначив, що відбувається блокування “військовослужбовцями Російської Федерації військових містечок, де розташовані гарнізони українських Збройних сил”.
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“Вночі керівництво Збройних сил Росії, зокрема, керівник Північно-Кавказького військового округу зробив ультиматум українським військовим, щоб вони роззброїлись і покинули місця своєї дислокації, й ультиматум був до 5 години ранку”, - зазначив Турчинов.
За словами в.о. Президента, він був змушений “вночі говорити з російським керівництвом”.
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“Я, на превеликий жаль, не зміг зв`язатися ні з Президентом Путіним, ні з прем`єр-міністром Медведєвим, але говорив з головою Держдуми Наришкіним”, - сказав Турчинов.
За його словами, о 5-й годині ранку штурм не розпочався, але ситуація залишається напруженою.