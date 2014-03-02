Ситуація в Криму залишається дуже напруженою — Турчинов

Він зазначив, що відбувається блокування “військовослужбовцями Російської Федерації військових містечок, де розташовані гарнізони українських Збройних сил”.

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“Вночі керівництво Збройних сил Росії, зокрема, керівник Північно-Кавказького військового округу зробив ультиматум українським військовим, щоб вони роззброїлись і покинули місця своєї дислокації, й ультиматум був до 5 години ранку”, - зазначив Турчинов.

За словами в.о. Президента, він був змушений “вночі говорити з російським керівництвом”.

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“Я, на превеликий жаль, не зміг зв`язатися ні з Президентом Путіним, ні з прем`єр-міністром Медведєвим, але говорив з головою Держдуми Наришкіним”, - сказав Турчинов.

За його словами, о 5-й годині ранку штурм не розпочався, але ситуація залишається напруженою.