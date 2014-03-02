Медведєв назвав "братню" Україну "бідним родичем з простягнутою рукою"
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росії потрібна сильна Україна, а не "бідний родич, який вічно стоїть з простягнутою рукою".
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Мені багато пишуть у Facebook про ситуацію навколо нашого найближчого сусіда - України. Пишуть дуже різне, самі можете оцінити. Моя позиція така: Росія готова розвивати багатогранні поважні стосунки із братньою Україною. Взаємовигідні та ефективні", - написав він.
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При цьому Медведєв написав, що Україна - "це не група людей, яка пролив кров на майдані, захопила владу в порушення Конституції та інших законів своєї держави", повідомляє Українська правда.
"Це вся країна. Дуже різні люди. Українці, росіяни, татари, євреї. Інші нації, які живуть в злагоді", - написав російський прем'єр.
При цьому він визнав, що Янукович втратив будь-який авторитет.
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"Так, авторитет президента Януковича практично мізерний, але це не скасовує того факту, що за Конституцією України він - легітимний голова держави. Якщо він винен перед Україною - проведіть процедуру імпічменту за українською Конституцією (ст. 111) і судіть його", - написав Медведєв.
Він вкотре заговорив про свавілля в Україні.
"Все інше - свавілля. Захоплення влади. А значить такий порядок буде вкрай нестійким. Закінчиться новим переворотом. Новою кров'ю", - написав він.
Прем'єр РФ заявив, що Росії потрібна сильна і стабільна Україна.
"Передбачуваний і економічно заможний партнер. А не бідний родич, який вічно стоїть з простягнутою рукою. Про це вчора було сказано новоявленим українським правителям", - сказав Медведєв.