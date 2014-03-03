Голова ОБСЄ: єдність, цілісність і суверенітет України в межах визнаних кордонів мають поважатися
Глова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Дідіє Бурхалтер обговорив кризу у Криму з генсеком ООН Бан Кі Муном і закликав до поваги єдності, територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно-визнаних кордонів.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у повідомленні після екстреної наради ОБСЄ щодо ситуації у Криму, яка відбулася у Відні, де розташована штаб-квартира організації, у неділю увечері.
Обидва політики наголосили на важливості координації зусиль між ОБСЄ та Об`єднаними Націями щодо пошуку шляхів врегулювання кризи довкола Криму.
”Бурхалтер... висловив свою глибоку стурбованість розвитком подій в Україні і попередив, що будь-яке подальше загострення може призвести до драматичної ескалації ситуації,” - йдеться у повідомленні ОБСЄ.
”Єдність, територіальна цілісність та суверенітет України в межах існуючих міжнародно-визнаних кордонів мають поважатися. Я закликаю усі країни-члени (ОБСЄ) поважати принципи, закладені у Гельсинський Заключний Акт і утримуватись від односторонніх дій, які можуть далі поглибити кризу,” - говориться у заяві.