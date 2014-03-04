За підтримки бійців ЧФ РФ на територію України прорвалися озброєні люди та захопили прикордонний відділ «Керч»

Про це на своєму сайті повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зокрема, Держприкордонслужба інформує, що сьогодні близько 19 години в пункт пропуску для поромного сполучення «Крим-Кубань» на в’їзд в Україну прибув паром «Єйськ». Під час здійснення прикордонного контролю двох мікроавтобусів у одному із них було виявлено 7 озброєних автоматичною зброєю та пістолетами осіб. Дозволів на ввезення в Україну вогнепальної зброї у даних осіб не було. Вимоги прикордонного наряду щодо заборони ввезення в Україну вогнепальної зброї були проігноровані. З прибуттям зазначених транспортних засобів зі сторони України у пункт пропуску увірвались 10 озброєних автоматами та кулеметами військовослужбовців ЧФ РФ, які відтіснили прикордонний наряд та зайняли вогневі позиції по периметру.

На наступному поромі у пункт пропуску «Крим-Кубань» прибуло три вантажні автомобілі «КАМАЗ» з озброєними людьми. Ігноруючи всі законні вимоги прикордонного наряду, ті військові, які вже перебували в пункті пропуску,погрожуючи прикордонникам застосуванням зброї, відтіснили їх від порому, а автомобілі знову прорвалися через пункт пропуску в сторону України.

В подальшому група озброєних осіб на мікроавтобусах та «КАМАЗах» із застосуванням фізичної сили захопили місце дислокації відділу прикордонної служби «Керч» Держприкордонслужби.

Своїми діями російські військові перешкоджають здійсненню пропускних операцій та ускладнюють виконання відповідних міждержавних угод, зазначається у повідомленні.