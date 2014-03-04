Україною гастролює одна й та сама трупа "патріотів Росії" (фото)

Такий висновок можна зробити з стоп-кадрів з відеозаписів.

Перший був зроблений під час подій 1 березня у Харкові, коли росіянин з Москви повісив російський прапор на будівлю Харківської ОДА, повідомляє Еспресо.

Події у Харкові 1 березня

Друге відео зроблене в Сімферополі, куди "корінні одеситки" приїхали попросити по допомогу і розповісти, про те, що "піднявся народ проти фашистів" і ще про те, що "50% свого майна потрібно передати владі".