Підозрюваних у сепаратизмі вже попередили про відповідальність - джерело

Служба безпеки винесла офіційні попередження семи підозрюваним у сепаратизмі особам у Луганській, Донецькій, Харківській областях та АР Крим в рамках кримінального провадження за статтею 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

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Про це УНІАН повідомили джерела в СБУ.

Зазначена стаття передбачає термін покарання до 12 років позбавлення волі.