Підозрюваних у сепаратизмі вже попередили про відповідальність - джерело
11:48, 04 березня 2014Політика
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СБУ винесла попередження семи підозрюваним у сепаратизмі.
Підозрюваних у сепаратизмі попередили про відповідальність: позбавлення волі до 12 років
Служба безпеки винесла офіційні попередження семи підозрюваним у сепаратизмі особам у Луганській, Донецькій, Харківській областях та АР Крим в рамках кримінального провадження за статтею 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
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Про це УНІАН повідомили джерела в СБУ.
Зазначена стаття передбачає термін покарання до 12 років позбавлення волі.
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