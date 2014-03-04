Підозрюваних у сепаратизмі вже попередили про відповідальність - джерело

11:48, 04 березня 2014
Політика
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СБУ винесла попередження семи підозрюваним у сепаратизмі.

Подозреваемых в сепаратизме предупредили об ответственности: лишение свободы до 12 лет

Служба безпеки винесла офіційні попередження семи підозрюваним у сепаратизмі особам у Луганській, Донецькій, Харківській областях та АР Крим в рамках кримінального провадження за статтею 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

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Про це УНІАН повідомили джерела в СБУ.

Зазначена стаття передбачає термін покарання до 12 років позбавлення волі.

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