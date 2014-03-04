Путін не перешкоджатиме приїзду Тимошенко до Росії, її статус не визначений

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав журналістам у Москві.

Читайте такожТимошенко запропонувала свій план дій по врегулюванню конфлікту з РФ«Ми працювали завжди й достатньо успішно з владою України зовсім різних політичних поглядів. І з Леонід Даниловичем (Кучмою), Ющенком працювали. Я як голова уряду працював із Тимошенко - до неї їздив, вона приїжджала до Росії. Різні у нас були ситуації зі здійсненням спільної діяльності з керівництва економіками країн, спори були, домовленості були. Це була загалом конструктивна робота. Якщо вона захоче приїхати до Росії, нехай приїжджає, але сьогодні вона не голова уряду. В якій якості вона приїде? Перешкоджати тому, щоб вона приїхала до Росії, я особисто не збираюся», - сказав Путін.