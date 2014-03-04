Захарченка та Клюєва оголосили в розшук

16:06, 04 березня 2014
Політика
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Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук екс-міністра Віталія Захарченка та екс-голову Адміністрації президента Сергія Клюєва.

Орієнтування на двох екс-посадовців можна знайти на сайті МВС у розшукових обліках в категорії "осіб, які переховуються від органів влади".

Читайте такожГПУ оприлюднила список осіб, яких вимагає негайно затриматиЯк повідомляється на сайті, їх розшукують на підставі постанови суду про дозвіл на затримання з метою приводу. Обох подала в розшук СБУ.

Сторінка Захарченка на МВС / скріншот сайт МВС

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