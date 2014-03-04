Захарченка та Клюєва оголосили в розшук

Орієнтування на двох екс-посадовців можна знайти на сайті МВС у розшукових обліках в категорії "осіб, які переховуються від органів влади".

Читайте такожГПУ оприлюднила список осіб, яких вимагає негайно затриматиЯк повідомляється на сайті, їх розшукують на підставі постанови суду про дозвіл на затримання з метою приводу. Обох подала в розшук СБУ.