Журналісти закликають колег не використовувати інформацію провладних російських ЗМІ щодо подій в Україні

Як зазначено у заяві, переданій УНІАН, моніторинги громадської організації «Телекритика», а також спостереження незалежних медіа-експертів фіксують безпрецедентну кількість неправдивої та маніпулятивної інформації в російських медіа про події в Україні. Останні місяці ті російські медіа, що контролюються владою Росії (а їх переважна більшість), дезінформували російське населення, а також світову спільноту про українські акції протесту та про прагнення українського народу жити в демократичній та незалежній державі.

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Так, саме на підставі фальшивого відео про нібито загиблих російських військових внаслідок стрілянини біля Ради міністрів Криму у Сімферополі, яке показав російський телеканал «Россия 1» у програмі «Вести», Володимир Путін звернувся до Ради Федерації РФ щодо введення російських військ у Крим. Згодом аналіз показав, що відео інсценоване.

Підписанти заяви наголошують, що нечисленні незалежні російські ЗМІ, які намагаються об`єктивно висвітлювати події в Україні, зокрема, телеканал «Дождь», перебувають під постійним тиском російської влади.

Натомість, як зазначено в заяві, активну пропаганду проти України сьогодні здійснює ціла мережа російських ЗМІ, зокрема телеканали «Первый канал», «Россия», «Россия 24», НТВ, агентства РИА-Новости, ИТАР-ТАСС, газети «Комсомольская правда», «Российская газета», інші російські видання та багаточисельні сайти.

Пропаганду проти України англійською мовою ведуть Russia Today та Voice of Russia. Цими каналами поширюється відверта неправда, вони часто маніпулюють фактами, розповідаючи про події в Україні.

”Ми закликаємо всіх іноземних журналістів не користуватися цими джерелами інформації, ретельно перевіряти інформацію та в першу чергу щодо інформації про події в Україні послуговуватися новинами українських інформаційних агенцій та інших українських медіа.

Читайте такожУ Міноборони створено «гарячі лінії» для роботи з громадськістю та ЗМІМи також просимо редакції світових медіа направити в Україну своїх кореспондентів, аби вони могли побачити все на власні очі та об`єктивно висвітлювати події тут. Українські журналісти готові сприяти своїм закордонним колегам в отриманні достовірної, об`єктивної інформації про події в Україні. Ми також звертаємося до російських колег подолати у собі страх та припинити дезінформувати світ та власний народ”, - йдеться в заяві.

Медіа-організації також закликають українських журналістів називати своїми іменами те, що відбувається у Криму. Оскільки, дуже часто українські ЗМІ використовують штампи, що були створені кремлівськими пропагандистами. Наприклад, регулярні російські війська українські редакції описують як: «активісти самооборони», «люди у військовій формі», «невідомі військові», «представники козацьких організацій», «війська спецназу», «військові з автоматами» тощо.

”Хочемо підкреслити, що на сьогодні вже нема ніяких сумнівів, що це військові Російської Федерації. Просимо почути наш голос. Ми хочемо зберегти цілісність України та її незалежність. Від вирішення українського питання залежать мир і стабільність цілого континенту,” - наголошується в заяві.

Заяву підтримали такі організації як ГО «Телекритика», ГО «Комісія з журналістської етики», ГО «Центр UA», МНУО «Європейська Медіа Платформа», Асоціація «Спільний простір» та Комітет «Рівність можливостей», ГО «Інститут Медіа Права», Фундація «Суспільність», Українська асоціація інтернет реклами, ГО “Інтерньюз-Україна” та Національна спілка журналістів України

Читайте такожЛутковська наголошує, що у Криму не вистачає українських журналістів Заява відкрита для інших підписантів.

Довідка УНІАН. Громадський рух «Стоп цензурі!» створений 21 травня 2010 року. Рух є неформальним об’єднанням журналістів, що утворилося у відповідь на утиски свободи слова в Україні. Це ініціатива українських журналістів та медійних громадських організацій щодо відстоювання свободи слова, запобігання встановленню цензури в Україні, унеможливлення перешкоджання професійній діяльності журналістів та порушення професійних стандартів при висвітленні суспільно-політичних питань. Громадський рух «Стоп цензурі!» не підтримує жодну політичну силу, не фінансується політичними партіями.