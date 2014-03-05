Дії Росії в Україні можуть бути рівнозначні її виходові з ОБСЄ – представник організації
05:45, 05 березня 2014Політика
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Фактичне вторгнення Росії в Україну може бути рівнозначне її виходові з Організації з безпеки і співпраці в Європі і з зобов’язань Росії стосовно євразійської безпеки
Про це заявила голова комітету з питань демократії, прав людини і гуманітарних питань Парламентської асамблеї ОБСЄ Ізабел Сантуш, повідомляє Радіо Свобода.
Це дії 19-го століття у 21-му, сказала вона, виступаючи в комітеті з людського виміру ОБСЄ, повідомив секретаріат Парламентської асамблеї.
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Сантуш наголосила, що Росія своїми діями в Україні порушила відразу кілька основних засад Хельсінкського Прикінцевого акту ОБСЄ.
Вона також закликала чільників ОБСЄ розглянути наслідки таких дій, мовиться в повідомленні.
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