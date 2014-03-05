Флагман ВМС фрегат “Гетьман Сагайдачний” повернувся до України

Сьогодні, 5 березня, флагман Військово-Морських сил Збройних сил України фрегат “Гетьман Сагайдачний”, який виконував завдання в рамках антипіратських операцій НАТО “Океанський щит” та ЄС “Аталанта” в Аденській затоці і західній частині Індійського океану, зайшов у територіальні води України та зупинився на рейді Одеського морського порту.

Про це УНІАН повідосмили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

За словами заступника командира Західної військово-морської бази ВМС ЗС України по роботі з особовим складом капітана 2 рангу Андрія Магдалюка, найближчим часом корабель зайде у Практичну гавань Одеси та пришвартується до причалу у місці стоянки кораблів бази.

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На даний час командуванням Західної військово-морської бази ВМС ЗС України вирішуються питання щодо розміщення військовослужбовців, а також постановки корабля на усі види забезпечення, йдеться в повідомленні.

Особовий склад готовий до виконання завдань керівництва Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України, підкреслили в оборонному відомстві.